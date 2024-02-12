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· Артем Акчурин

Минниханов сообщил, как Татарстан будет бороться с дефицитом кадров

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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании коллегии Министерства промышленности и торговли РТ поделился планами по решению проблемы дефицита кадров.

Согласно высказываниям Минниханова, сокращение дефицита рабочей силы необходимо осуществлять через привлечение мигрантов. В этом вопросе глава республики рекомендовал обратить внимание на опыт ПАО «КАМАЗ» в сфере работы с приезжими работниками.


Кроме того, Рустам Минниханов указал на дефицит общежитий. Он отметил, что лишь 23% технических колледжей в Татарстане имеют достаточное количество мест для проживания студентов.

Также глава Татарстана поручил Министерству промышленности и торговли РТ, Министерству образования РТ и Министерству труда РТ следить за тем, чтобы профессиональные образовательные учреждения соответствовали потребностям современного рынка труда.

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