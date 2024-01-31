Казанская мэрия вошла в рейтинг лучших работодателей России
Казанская мэрия вошла в топ-50 лучших работодателей страны, заняв 27 место среди крупных предприятий России. На территории Татарстана мэрия заняла первое место среди работодателей.
Рейтинг опубликовали HeadHunter и РБК. В топ средних работодателей вошли «Иви», «СберМаркетинг», онлайн-кинотеатр Okko.
Рейтинг крупных работодателей возглавили 2ГИС, издательство «Эксмо», банк «Точка».
Среди крупнейших работодателей лидерами признаны Альфа-Банк, «Яндекс», ВТБ и Tele2.
Ранее, мэр Казани Ильсур Метшин посетил строительную площадку самой большой в Казани многопрофильной поликлиники.