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· Артем Акчурин

В Салават Купере откроют самую большую поликлинику в Казани

В Салават Купере откроют самую большую поликлинику в Казани

Мэрия Казани

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Мэр Казани Ильсур Метшин посетил строительную площадку самой большой в Казани многопрофильной поликлиники на территории жилого массива – Салават Купере. Сообщает мэрия Казани.

Метшин отметил, важность строительства данного медучреждения, так как в микрорайоне количество жителей стабильно увеличивается. Сейчас там проживает 30 тысяч человек. В свою очередь новая поликлиника сможет обслуживать 60 тысяч.

За последние 10 лет Казань является лидером по строительству медучреждений. За это время было возведено 16 поликлиник и 5 больниц.

В новой поликлинике пациентам будут оказывать амбулаторную и круглосуточную стационарную помощь. На территории более 10 тысяч кв.м будут размещены взрослая, детская поликлиника и многое другое. Медучреждение будет оснащено современным медицинским оборудованием.

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