KazanExpress официально стал «Магнит Маркет»

Ретейлер «Магнит» официально стал собственником татарстанского маркетплейса KazanExpress.

Стоит напомнить, что в ночь на 19 октября в Москве было подписано соглашение о приобретении 100% акций ООО «Казаньэкспресс» у AliExpress Russia и бизнесменов Сергея Еремеева, Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Все доли выкупил «Магнит». Официально сумма сделки неизвестна. Но эксперты оценили её в 12−13 млрд рублей.

Ранее, Казань попала в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе.