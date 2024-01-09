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· Артем Акчурин

KazanExpress официально стал «Магнит Маркет»

KazanExpress официально стал «Магнит Маркет»

KazanExpress

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Ретейлер «Магнит» официально стал собственником татарстанского маркетплейса KazanExpress.

Стоит напомнить, что в ночь на 19 октября в Москве было подписано соглашение о приобретении 100% акций ООО «Казаньэкспресс» у AliExpress Russia и бизнесменов Сергея Еремеева, Линара Хуснуллина и Кевина Ханда. Все доли выкупил «Магнит». Официально сумма сделки неизвестна. Но эксперты оценили её в 12−13 млрд рублей.

Ранее, Казань попала в топ-3 популярных направлений для путешествий в январе.

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