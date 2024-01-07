Метшин поздравил православных горожан с Рождеством

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил искренние поздравления православным верующим с Рождеством Христовым, передав им наилучшие пожелания духовной силы, крепкого здоровья и божьей поддержки во всех начинаниях.

Глава города подчеркнул важность того, чтобы каждый человек всегда сохранял стремление к совершению добрых дел. Ильсур Метшин также выразил благодарность жителям Казани за их бескорыстную щедрость, которая всегда присуща этому городу. Данные приводит пресс-служба городской администрации.