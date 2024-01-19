«Как в фильмах»: Азиза и Рузиль Минекаевы рассказали о начале своих отношений

24-летний актер Рузиль Минекаев, сыгравший «Марата» в сериале «Слово пацана» уже много лет состоит в браке со своей возлюбленной, начинающей актрисой Азизой. Но на данный момент Азиза решила полностью посвятить свою жизнь воспитанию их совместного ребенка, отодвинув свою актерскую карьеру на задний план. В интервью журналу Hello! они рассказали историю своей любви.

Автор фото: Hello!

Будущие супруги встретились еще в училище. По словам Азизы, она сразу же влюбилась в Рузиля с первого взгляда. «Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих», — делится Азиза своими воспоминаниями о том моменте, когда она увидела будущего мужа на линейке 1 сентября 2016 года.

«Я его увидела, когда шла из одного корпуса, а он шел навстречу. Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе!», — отмечает Минекаева.



Рузиль в свою очередь признался, что у них с Азизой были ссоры и расставания, но они всегда находили общий язык и возвращались друг к другу, вместе преодолевая все трудности и кризисы.

Благодаря своей возлюбленной Рузиль попал в Москву, где смог развивать свою актерскую карьеру. Вначале он планировал остаться в родном городе, но Азиза решительно решила отправиться в столицу, чтобы покорить ее, и Рузиль последовал за ней.



Актеры поженились, узнав, что ждут ребенка. Однако, по словам Азизы, свадьбу они планировали уже задолго до этого и беременность не была основной причиной для брака. В течение долгого времени Азиза отказывалась от предложения руки и сердца, в полной мере отдавая себя работе.

Напомним, Рузиль Минекаев сыграл одну из центральных ролей в сериале режиссера Жоры Крыжовникова. Несмотря на свой возраст, ему успешно удалось принять облик 14-летнего «Марата». Сериал «Слово пацана» рассказывает о 80-90-х Казани, когда в городе были распространены молодежные группировки, которых боялись все горожане.

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