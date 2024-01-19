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Актер из «Слова Пацана» рассказал о втором сезоне сериала

Актер из «Слова Пацана» рассказал о втором сезоне сериала

116.ru

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Лев Зулькарнаев известный по своей роли «Зимы» в сериале «Слово пацана» прокомментировал возможное продолжение сериала.

Актер заявил, что сейчас нет официального подтверждения о втором сезоне киноленты. Он отметил, что даже сам режиссер Жора Крыжовников, вероятно, не уверен, будет ли вообще сериал иметь свое продолжение.

Молодой актер предложил свою идею продолжения сериала о группировках. Он отметил, что сюжет можно раскрутить вокруг рэкетсва и переезда казанцев в Москву и Санкт-Петербург.

В шутку Зулькарнаев заявил, что события в продолжении сериала должны происходить до 1995 года, потому что, как известно, «Зима» был застрелен в 1995 году.

Сериал «Слово пацана» повествует о не самых легких временах Казани, когда город был наполнен молодежными группировками, которые агрессивно вели себя не только по отношению друг к другу, но и к простым людям.

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