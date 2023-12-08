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· Артем Акчурин

Кабмин РТ утвердил список предприятий которые будут приватизированы

Кабмин РТ утвердил список предприятий которые будут приватизированы

РБК

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Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Татарстан на 2024 год был обновлен с добавлением пяти новых предприятий. Постановление утверждено и опубликовано на сайте правовой информации республики.

Главной целью плана является наиболее эффективное управление госимуществом Татарстан.
В список предприятий вошли - «Татинвестгражданпроект», «Татлизинг», «Национальная торговая марка», «Центр информационных технологий Республики Татарстан», «Татарское книжное издательство». Все компании расположены на территории столицы республики.

Напомним, что в прошлом году в проект приватизации попало 7 организаций, которые сохранились в плане и на 2024 год.

Ранее мы писали, что
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