К саммиту БРИКС в казанском аэропорту планируют построить новый перрон

В аэропорту Казани построят новый перрон площадью 300 тыс. кв. метров. Реализация проекта планируется к саммиту БРИКС, который будет проходить в столице РТ осенью следующего года. Данные приводит глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.

Перрон сможет вместить 33 широкофюзеляжных самолетов любого типа, что является значительным увеличением по сравнению с текущей вместимостью аэропорта, который может принимать только 12 таких самолетов. Ориентировочная стоимость проета оценивается в 7–8 млрд рублей, и строительство начнется после обеспечения финансирования.

Ранее, депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО.