Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил крайнюю обеспокоенность по поводу жестокого убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах и призвал к строгому наказанию виновных. Он подчеркнул, что подобные действия требуют жесткого наказания и перевоспитания со стороны нашего правосудия.

Депутат подчеркнул, что незаконопослушных иностранцев он обычно отправляет обратно на родину. Однако сейчас такими людьми должно заниматься наше правосудие.

Напомним, случай жестокого убийства произошел в Набережных Челнах. Известно, что женщину убили, расчленили и выбросили в канализацию.