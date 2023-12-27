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Депутат Хинштейн призвал со всей строгостью наказать убийц матери участника СВО

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил крайнюю обеспокоенность по поводу жестокого убийства матери бойца СВО в Набережных Челнах и призвал к строгому наказанию виновных. Он подчеркнул, что подобные действия требуют жесткого наказания и перевоспитания со стороны нашего правосудия.

Депутат подчеркнул, что незаконопослушных иностранцев он обычно отправляет обратно на родину. Однако сейчас такими людьми должно заниматься наше правосудие.

Напомним, случай жестокого убийства произошел в Набережных Челнах. Известно, что женщину убили, расчленили и выбросили в канализацию.

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