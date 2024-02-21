К логистическому центру в Свияжске проведут электроснабжение за 160 млн рублей

Для строительства подводящих сетей электроснабжения к возводимому свияжскому логистическому центру было выделено 160 млн рублей. Информация доступна на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит проложить инфраструктуру протяженностью 10,5 километра, значительная часть которой будет расположена под землей на глубине до метра.



Помимо этого, победитель аукциона обязан будет убрать некоторые деревья, мешающие работам. После этого предусмотрено возмещение ущерба путем посадки новой зелени.



Цель проводимых работ - увеличение мощности текущей электросети и более эффективное распределение энергии между резидентами логистического центра. Предварительно были проведены археологические исследования, в результате которых было обнаружено девять исторических объектов - селищ, поселений и стоянок, обогащающих историческую картину местности.Строительство свияжского логистического центра началось в 2007 году, однако первую очередь удалось завершить только спустя девять лет. Генподрядчиком проекта выступила ПСО «Казань». Центр задумывался как крупнейший транспортный узел в ПФО, вложения в его развитие составили 8 миллиардов рублей.

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