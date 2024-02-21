Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

suvarstroit.ru

Подписаться в Telegram

Кировский район столицы РТ занял лидирующую позицию в изменении цен на новостройки за последние два года. С начала 2022 года по первый квартал 2024 года цены за квадратный метр в этом районе возросли на 90%, поднявшись с 108 до 206 тыс. рублей. Пишет «Татар-информ».

Значительный скачок цен также произошел в Авиастроительном районе, где цены увеличились на целых 60%, с 102 до 163 тыс. рублей за квадратный метр. Ново-Савиновский район также стал востребованным, и за два года цены там поднялись на 49%, с 184 до 274 тыс. рублей.

На четвертом месте находится Советский район, где стоимость новостроек увеличилась на 44%, возрастая с 142 до 205 тыс. рублей за квадратный метр. В Приволжском районе цены поднялись на 37%, с 128 до 175 тыс. рублей. Московский район занял шестое место с ростом в 32% — цены там выросли с 179 до 237 тыс. рублей за квадратный метр.

Самыми умеренными изменениями цен можно отметить Вахитовский район, где за последние два года стоимость квартир выросла лишь на 16%, с 218 до 252 тыс. рублей.

Напомним, что 21 февраля в Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Полезное

22 часа назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

как вставляют сетку от тараканов в встраиваемую вентиляцию народные умельцы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт ворот гаража в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

23 часа назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи
Лонгриды
день назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

час назад

К логистическому центру в Свияжске проведут электроснабжение за 160 млн рублей

Полезное

22 часа назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности

Новости Казани

час назад

В доме, где жил Максим Горький могут сделать гостиницу

Новости Татарстана

час назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани
«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить
Лонгриды
7 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Новости Казани

14 часов назад

В Казани появится фабрика катализаторов

Новости Татарстана

15 часов назад

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом
Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань
Интересное в Казани
6 дней назад

Из Казани в «Прибой»: новый вид отдыха покоряет Казань