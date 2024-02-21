Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Кировский район столицы РТ занял лидирующую позицию в изменении цен на новостройки за последние два года. С начала 2022 года по первый квартал 2024 года цены за квадратный метр в этом районе возросли на 90%, поднявшись с 108 до 206 тыс. рублей. Пишет «Татар-информ».

Значительный скачок цен также произошел в Авиастроительном районе, где цены увеличились на целых 60%, с 102 до 163 тыс. рублей за квадратный метр. Ново-Савиновский район также стал востребованным, и за два года цены там поднялись на 49%, с 184 до 274 тыс. рублей.





На четвертом месте находится Советский район, где стоимость новостроек увеличилась на 44%, возрастая с 142 до 205 тыс. рублей за квадратный метр. В Приволжском районе цены поднялись на 37%, с 128 до 175 тыс. рублей. Московский район занял шестое место с ростом в 32% — цены там выросли с 179 до 237 тыс. рублей за квадратный метр.Самыми умеренными изменениями цен можно отметить Вахитовский район, где за последние два года стоимость квартир выросла лишь на 16%, с 218 до 252 тыс. рублей.

Напомним, что 21 февраля в Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман.