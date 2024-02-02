Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

Спортсмены из Альметьевска признали, что посетили заведение в ночь с 3 на 4 января и выразили сожаление за участие в стычке, которая произошла в результате провокаций.





Они также сообщили, что активно оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Спортсмены добавили, что им и их близки поступают звонки и сообщение с угрозами.В настоящее время обстоятельства инцидента находятся в процессе расследования правоохранительными органами.

Руководитель СК поручил возбудить уголовное дело, а прокурор Татарстана Альберт Суяргулов дал указание взять это дело под особый контроль.

Ранее, стало известно, что НТВ не будет цензурировать «Слово пацана» для показа в эфире.