Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

На следующей неделе обсудят запуск поезда между Самарой и Казанью. Сообщает 63.RU, ссылаясь на сообщение начальника Куйбышевской железной дороги Вячеслава Дмитриева.

По его словам, скоро будут известны все подробности запуска маршрута между Самарой и Казанью. Поезд будет вечером отправляться из Самары, а в Казани будет уже утром. Далее поезд поедет обратно. Таким образом, удастся связать два крупных субъекта. Маршрут затронет Сызрань и Ульяновск.

На данный момент планируется, что маршрут будет активен только в выходные дни.

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