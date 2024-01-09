Из Казани в зону СВО отправили автомобиль «Нива»

Автомобиль «Нива» был направлен из города Казань в зону спецоперации, предназначенную для военнослужащих. Эту информацию поделился глава администрации Вахитовского и Приволжского районов, Альберт Салихов, в социальных сетях.

Перед отправкой, машину загрузили наборами травяного чая и медом. Кроме того, автомобиль прошел техническое обслуживание и перепрофилирование, с учетом задач и предпочтений бойцов.

Салихов подчеркнул, что таким образом выражается поддержка и вера в победу участников спецоперации.

Ранее, миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику.