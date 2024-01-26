Иранские автомобили Saipa предложили собирать в Татарстане
autonews.ru
На заводе в Татарстане могут реализовать выпуск автомобилей иранской марки Saipa. Информацию об этом сообщает Autonews.ru. Однако название конкретного предприятия, на котором может быть осуществлен выпуск не уточнялось.
В России планируются продажи двух моделей Saipa - кросс-хетч Quik и седан Saina. Покупатели смогут выбрать между механикой и вариатором. Прогнозируется, что Saina на российском авторынке будет самым доступным вариантом.
Ранее, в Казани на 25% возросло число объявлений о продаже б/у автомобилей.