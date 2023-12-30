В Казани сильно увеличилось число о продаже автомобилей с пробегом

Стало известно, что в столице Республики Татарстан на 25 процентов возросло число объявлений о продаже б/у автомобилей, пишет kazan.kp.ru.

В сравнении с началом 2023 года количество о продаже подержанных автомашин к его концу выросло на 25%. Отмечается, что средняя цена увеличившихся продаваемых машин равна 1 350 000 рублей.

Лидером по числу предложений в Казани стала отечественная марка LADA, так как от общего числа объявлений она занимает 18 процентов. Второе и третье место по количеству размещенных объявлений заняли марки Kia и Hyundai.

Увеличение числа объявлений о продаже подержанных автомобилей в столице Республики Татарстан может свидетельствовать о растущем спросе на подержанные автомобили.