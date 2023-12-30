Новости Казани
· Ульяна Сенько

В Казани сильно увеличилось число о продаже автомобилей с пробегом

В Казани сильно увеличилось число о продаже автомобилей с пробегом

chip58.ru

Подписаться в Telegram

Стало известно, что в столице Республики Татарстан на 25 процентов возросло число объявлений о продаже б/у автомобилей, пишет kazan.kp.ru.

В сравнении с началом 2023 года количество о продаже подержанных автомашин к его концу выросло на 25%. Отмечается, что средняя цена увеличившихся продаваемых машин равна 1 350 000 рублей.

Лидером по числу предложений в Казани стала отечественная марка LADA, так как от общего числа объявлений она занимает 18 процентов. Второе и третье место по количеству размещенных объявлений заняли марки Kia и Hyundai.

Увеличение числа объявлений о продаже подержанных автомобилей в столице Республики Татарстан может свидетельствовать о растущем спросе на подержанные автомобили.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей за Путина

Интересное в Казани

день назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

крысылов на уничтожение дикой крысы в москве в квартире

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 установили баннеры с двумя ошибками

Интересное в Казани

3 дня назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией

прокат колонок в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани из-за строительства метро изымут участок на улице Фучика

Новости Татарстана

час назад

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане придумали меры против обмеления Волги

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика

Новости Татарстана

16 часов назад

В последнюю пятницу года Казань стоит в 9-бальных пробках
Лонгриды
17 часов назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Казани

25 минут назад

В Казани сильно увеличилось число о продаже автомобилей с пробегом

Интересное в Казани

день назад

Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

Новости Татарстана

час назад

На новой трассе М-12 Москва - Казань обнаружили ошибки на установленных указателях

Новости Татарстана

16 часов назад

В последнюю пятницу года Казань стоит в 9-бальных пробках
Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
2 дня назад

Из-за Эль-Ниньо весь год будет аномальным: синоптик рассказал, какую погоду ждать в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

16 часов назад

Минниханов вручил награду специалисту по связям со СМИ Казгордумы

Новости Татарстана

16 часов назад

Челнинский батутист вернулся из Китая с золотой медалью

Новости Татарстана

17 часов назад

Восемь стран претендуют на проведение фиджитал «Игр будущего»
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники