Ильсур Метшин представил нового председателя Комитета по транспорту

На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин представил Алексея Сидорова в качестве нового председателя Комитета по транспорту исполнительного комитета города.

Метшин отметил, что жизнь Сидорова тесно взаимосвязана с транспортом. Ранее, он занимал должность в Федеральной службе по надзору транспорта, в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Порядка 10 лет он был начальником управления министерства транспорта.

По словам Метшина, Сидоров вступает в новую должность не в самое лучшее для города время, так как казанцы всё чаще жалуются на качество работы ведомства.

Ранее, Метшин оценил новую котельную в центре Казани.