Ильсур Хадиуллин: «Школа не обязана вести бумажный журнал»

Министр образования и науки РТ, Ильсур Хадиуллин, объявил, что школы больше не обязаны вести бумажный журнал для учеников, чьи родители отказались от электронной альтернативы.

Вместо этого, родители, отказавшиеся от доступа к электронному журналу, должны обратиться к классному руководителю для совместного решения вопроса. Одновременное ведение журнала успеваемости в электронном и бумажном виде запрещено.



По словам министра, пока только три родителя отказались от использования электронного образования. Тем не менее, за последние три дня в обновленной системе edu.tatar были зарегистрированы 100 тысяч человек.

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