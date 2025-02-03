ИИ начнет следить за вывозом мусора уже в 2025 году
Екатерина Елисеева
В Татарстане в 2025 году для контроля за вывозом мусора будет использоваться искусственный интеллект. Эта технология позволит сократить потребность в десяти сотрудниках, сообщила пресс-служба мэрии города.
Камера с ИИ будет круглосуточно отслеживать процесс вывоза мусора с площадок, фиксируя их заполняемость и тип контейнеров. Также с помощью системы можно будет точно определить количество баков для отходов.
Нейросеть будет собирать данные с помощью фотофиксации. Проект находится на стадии доработки, и для его реализации будет выделяться 200 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее мы писали о том, что годовое обслуживание системы оповещения обойдется РТ почти в 4 млн рублей.
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