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ИИ начнет следить за вывозом мусора уже в 2025 году

Камера с ИИ будет круглосуточно отслеживать про...

Екатерина Елисеева

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В Татарстане в 2025 году для контроля за вывозом мусора будет использоваться искусственный интеллект. Эта технология позволит сократить потребность в десяти сотрудниках, сообщила пресс-служба мэрии города.

Камера с ИИ будет круглосуточно отслеживать процесс вывоза мусора с площадок, фиксируя их заполняемость и тип контейнеров. Также с помощью системы можно будет точно определить количество баков для отходов.

Нейросеть будет собирать данные с помощью фотофиксации. Проект находится на стадии доработки, и для его реализации будет выделяться 200 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что годовое обслуживание системы оповещения обойдется РТ почти в 4 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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