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Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

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Руководитель исполкома Нижнекамска Руслан Хайруллин принял решение об уходе с должности по собственному желанию. Пишет «Бизнес Онлайн», со ссылкой на пресс-службу администрации.

Хайруллин занимал свою должность с октября 2022 года, предварительно имея опыт работы на одном из ключевых предприятий города. Ему была доверена дополнительная ответственность в виде исполняющего обязанности руководителя исполкома после ухода Камиля Назмиева.

В результате изменений в исполкоме Нижнекамского района, значительная часть полномочий городских коллег была передана под ведение исполкома. В настоящее время под контролем городских органов остаются лишь отделы жилищной политики и ритуальных услуг.

Перед уходом Руслана Хайруллина из исполкома, ведомство покинули начальник управления земельных и имущественных отношений — Дамир Зарипов, а также глава управления экономики и промышленности — Линар Тимергалеев. Все эти изменения в руководстве города Нижнекамска произошли практически одновременно.

Напомним, ранее в центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе.

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