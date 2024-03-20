Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию
Руководитель исполкома Нижнекамска Руслан Хайруллин принял решение об уходе с должности по собственному желанию. Пишет «Бизнес Онлайн», со ссылкой на пресс-службу администрации.
Хайруллин занимал свою должность с октября 2022 года, предварительно имея опыт работы на одном из ключевых предприятий города. Ему была доверена дополнительная ответственность в виде исполняющего обязанности руководителя исполкома после ухода Камиля Назмиева.
Перед уходом Руслана Хайруллина из исполкома, ведомство покинули начальник управления земельных и имущественных отношений — Дамир Зарипов, а также глава управления экономики и промышленности — Линар Тимергалеев. Все эти изменения в руководстве города Нижнекамска произошли практически одновременно.
Напомним, ранее в центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе.
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