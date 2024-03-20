Глава исполкома Нижнекамска уволился по собственному желанию

Руководитель исполкома Нижнекамска Руслан Хайруллин принял решение об уходе с должности по собственному желанию. Пишет «Бизнес Онлайн», со ссылкой на пресс-службу администрации.

Хайруллин занимал свою должность с октября 2022 года, предварительно имея опыт работы на одном из ключевых предприятий города. Ему была доверена дополнительная ответственность в виде исполняющего обязанности руководителя исполкома после ухода Камиля Назмиева.





В результате изменений в исполкоме Нижнекамского района, значительная часть полномочий городских коллег была передана под ведение исполкома. В настоящее время под контролем городских органов остаются лишь отделы жилищной политики и ритуальных услуг.Перед уходом Руслана Хайруллина из исполкома, ведомство покинули начальник управления земельных и имущественных отношений —, а также глава управления экономики и промышленности —. Все эти изменения в руководстве города Нижнекамска произошли практически одновременно.

Напомним, ранее в центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе.