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· Артем Акчурин

В центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе

В центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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На проезжей части улицы Большая Красная в Казани произошло столкновение, о котором сообщает Госавтоинспекция Татарстана через свой Telegram-канал.

Инцидент случился 19 марта, когда водитель автомобиля BMW 1999 года рождения наехал на трех пешеходов разных возрастов - 1989, 2011 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Как уточняется в сообщении ведомства, пострадавшие пешеходы с различными травмами были госпитализированы для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции региона проводят расследование для выявления всех обстоятельств этого происшествия.

Напомним, ранее в Татарстане в Елабужском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли двое.

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