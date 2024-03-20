В центре Казани водитель BMW сбил трех пешеходов на переходе
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
На проезжей части улицы Большая Красная в Казани произошло столкновение, о котором сообщает Госавтоинспекция Татарстана через свой Telegram-канал.
Инцидент случился 19 марта, когда водитель автомобиля BMW 1999 года рождения наехал на трех пешеходов разных возрастов - 1989, 2011 и 2019 годов рождения, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Как уточняется в сообщении ведомства, пострадавшие пешеходы с различными травмами были госпитализированы для оказания медицинской помощи. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции региона проводят расследование для выявления всех обстоятельств этого происшествия.
Напомним, ранее в Татарстане в Елабужском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли двое.
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