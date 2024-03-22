Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ
Начальник управления ЗАГС при кабинете министров РТ, Гульшат Нигматуллина, ушла с должности. Пишет «БИЗНЕС Online».
Представители приемной управления ЗАГСа РТ отказались комментировать информацию об отставке Нигматуллиной и не ответили на запросы о ее нахождении на рабочем месте.
Напомним, правоохранительные органы Татарстана проводят расследование по поводу предполагаемых незаконных действий сотрудников органов ЗАГС.
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