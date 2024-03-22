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· Артем Акчурин

Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

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Начальник управления ЗАГС при кабинете министров РТ, Гульшат Нигматуллина, ушла с должности. Пишет «БИЗНЕС Online».

Сообщается, что она покинула свою должность по собственному желанию. Гульшат Нигматуллина занимала эту должность с февраля 2019 года.

Представители приемной управления ЗАГСа РТ отказались комментировать информацию об отставке Нигматуллиной и не ответили на запросы о ее нахождении на рабочем месте.

Напомним, правоохранительные органы Татарстана проводят расследование по поводу предполагаемых незаконных действий сотрудников органов ЗАГС.

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