Гульшат Нигматуллина покинула пост главы загса РТ

Начальник управления ЗАГС при кабинете министров РТ, Гульшат Нигматуллина, ушла с должности. Пишет «БИЗНЕС Online».





Сообщается, что она покинула свою должность по собственному желанию. Гульшат Нигматуллина занимала эту должность с февраля 2019 года.Представители приемной управления ЗАГСа РТ отказались комментировать информацию об отставке Нигматуллиной и не ответили на запросы о ее нахождении на рабочем месте.

Напомним, правоохранительные органы Татарстана проводят расследование по поводу предполагаемых незаконных действий сотрудников органов ЗАГС.