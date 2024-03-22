Новости Татарстана
· Артем Акчурин

ЗАГС Татарстана попал в коррупционный скандал

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Правоохранительные органы Татарстана проводят расследование по поводу предполагаемых незаконных действий сотрудников органов ЗАГС, связанных с получением взяток за цифровизацию архивов. Кто и как в этом участвовал раскрыли в «Бизнес Онлайн».

С 2016 года, по указу президента РФ Владимира Путина, в России началась работа над единым государственным реестром (ЕГР) ЗАГСа, включающим данные всех управлений. Пилотные работы в этой сфере проводились в девяти регионах, включая Татарстан.

Сотрудникам требовалось обновлять записи и цифровизировать старые документы с периода начиная с 1926 года. В Татарстане было задействовано 12,7 миллионов актов. Для выполнения работ ЗАГС создал специальный центр, занимающийся переводом документов, включая перепись с старотатарского и татарского языков на русский.


Общая сумма средств, выделенных на эти работы правительством, составила 1,7 миллиарда рублей. Из этой суммы Татарстан получил 820 миллионов. Госкомитет по закупкам РТ начал поиск исполнителей задачи о переводе и цифровизации некоторых труднодоступных записей за 751 миллион рублей. Компания Beorg из Москвы согласилась выполнить работу на 102 миллиона рублей дешевле.

По информации следствия, часть денег, предназначенная на оцифровку, могла быть незаконно перераспределена в виде премий для сотрудников ЗАГСа. В рамках расследования выяснилось, что начальник отдела в Бугульминском районе, Элла Демченко, и глава отдела ЗАГСа по Черемшанскому району, Гульназ Закирова, попали под подозрение в преступных действиях.

Предполагается, что к концу 2020 года подчиненные задержанной начальницы получили премии на сумму 1 миллион рублей, однако позднее им сообщили, что эти деньги были перечислены по ошибке и им придется вернуть сумму начальнице.

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