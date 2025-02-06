Госкомитет Татарстана по тарифам напомнил нормы температур в дмах зимой

В зимний период температура в жилых домах и подъездах должна соответствовать установленным стандартам. Об этом «Татар-информу» рассказал начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

Он уточнил, что в квартирах температура не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых – ниже +20. В подъездах минимальный показатель составляет +14 градусов.

Кроме того, Романов отметил, что современные жилые комплексы оснащены энергоэффективными системами, которые помогают снизить затраты на отопление. Чем выше уровень энергоэффективности дома, тем меньше расходы на коммунальные платежи.

Ранее мы писали о том, что Госкомитет Татарстана по тарифам рассказал об экономии на платежках за отопление.