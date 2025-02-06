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Госкомитет Татарстана по тарифам рассказал об экономии на платежках за отопление

Отопление – самая затратная статья в зимних кви...

Екатерина Елисеева

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Отопление – самая затратная статья в зимних квитанциях, поэтому у жителей Татарстана часто возникают вопросы о его экономии. Начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов рассказал «Татар-информу», что помочь в этом могут капитальный ремонт и установка узлов погодного регулирования. Эти устройства корректируют подачу тепла в зависимости от температуры на улице. В Казани ими оснащено около 60% домов, а в старом фонде их ставят во время капремонта.

Также важно следить за состоянием отопительного оборудования. Романов отметил, что если в квартире слишком жарко, жильцы открывают окна, но продолжают платить за излишнее тепло. В таких случаях он советует обращаться в управляющую компанию, систему «Открытая Казань» или районный департамент ЖКХ. Если проблему не решают, можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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