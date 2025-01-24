Главу отдела ОМВД Елабуги Олега Камалюкова сняли с должности

Начальника отдела ОМВД Елабуги Олега Камалюкова отстранили от должности. Об этом стало известно на закрытом заседании коллегии МВД Татарстана.

Камалюков занимал эту должность ровно год, сменив Юрия Пономарева, который ушел на пенсию.

57-летний Олег Камалюков родом из Аксубаевского района. Он окончил Нижегородскую академию МВД России и начал службу в органах внутренних дел в 1992 году, сообщает издание «Бизнес Online».

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