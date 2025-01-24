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Главу отдела ОМВД Елабуги Олега Камалюкова сняли с должности

Камалюков занимал эту должность ровно год

pixabay.com

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Начальника отдела ОМВД Елабуги Олега Камалюкова отстранили от должности. Об этом стало известно на закрытом заседании коллегии МВД Татарстана.

Камалюков занимал эту должность ровно год, сменив Юрия Пономарева, который ушел на пенсию.

57-летний Олег Камалюков родом из Аксубаевского района. Он окончил Нижегородскую академию МВД России и начал службу в органах внутренних дел в 1992 году, сообщает издание «Бизнес Online».

Ранее мы писали о том, что землю вдоль трассы М7 в Авиастроительном районе хотят «нарезать» под коттеджи.

Планируется выделить 350 участков для индивидуального жилищного строительства, каждый площадью около 10 соток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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