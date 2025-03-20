Главу Алексеевского исполкома Татарстана оштрафовали на 20 тысяч рублей
Екатерина Елисеева
В Алексеевском районе Татарстана местные органы власти оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега и наледи. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В ходе проверки выяснилось, что в январе 2025 года дороги в районе не были приведены в надлежащее состояние, что создавало опасность для жителей.
По итогам обращения прокуратуры Алексеевского района суд вынес решение о наложении штрафа на районную администрацию.
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