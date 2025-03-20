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Главу Алексеевского исполкома Татарстана оштрафовали на 20 тысяч рублей

В ходе проверки выяснилось, что...

Екатерина Елисеева

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В Алексеевском районе Татарстана местные органы власти оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега и наледи. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В ходе проверки выяснилось, что в январе 2025 года дороги в районе не были приведены в надлежащее состояние, что создавало опасность для жителей.

По итогам обращения прокуратуры Алексеевского района суд вынес решение о наложении штрафа на районную администрацию.

Ранее мы писали о том, что в Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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