Главу Алексеевского исполкома Татарстана оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Алексеевском районе Татарстана местные органы власти оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог от снега и наледи. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

В ходе проверки выяснилось, что в январе 2025 года дороги в районе не были приведены в надлежащее состояние, что создавало опасность для жителей.

По итогам обращения прокуратуры Алексеевского района суд вынес решение о наложении штрафа на районную администрацию.

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