В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Компания молодых людей решила испытать эвакуатор в роли дрифт-кара возле цирка. Во время одного из манёвров легковушка с пассажирами сорвалась с платформы.

К счастью, все находившиеся в салоне были пристёгнуты, поэтому никто не пострадал.

Устроителями экстремального заезда оказались участники TAT family – той же группы, чьи друзья ранее катались на курьерских сумках у «Меги». Они заявили, что не жалеют машину, а эвакуатор принадлежит им, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 56-летний казанский таксист-отравитель отправится в ИК на 17 лет.