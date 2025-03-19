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В Казани во время дрифта на эвакуаторе с платформы слетела машина с людьми

Устроителями экстремального заезда оказались уч...

Mash Iptash

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Компания молодых людей решила испытать эвакуатор в роли дрифт-кара возле цирка. Во время одного из манёвров легковушка с пассажирами сорвалась с платформы.

К счастью, все находившиеся в салоне были пристёгнуты, поэтому никто не пострадал.

Устроителями экстремального заезда оказались участники TAT family – той же группы, чьи друзья ранее катались на курьерских сумках у «Меги». Они заявили, что не жалеют машину, а эвакуатор принадлежит им, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что 56-летний казанский таксист-отравитель отправится в ИК на 17 лет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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