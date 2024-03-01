Главой МВД по Татарстану был назначен Дамир Сатретдинов

В Татарстане был назначен глава Министерства внутренних дел РТ. Руководящую должность занял Дамир Сатретдинов. Данные приводит KazanFirst, ссылаясь на собственные источники.

Указ о его назначении был подписан в четверг президентом РФ Владимиром Путиным.

Сатретдинов был начальником УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 52-летний уроженец Астрахани работает в органах внутренних дел с 1994 года.

Сообщается, что официальное его представление на новую должность пройдет на следующей неделе.

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