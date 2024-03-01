Главы Азербайджана и Туркменистана поздравили Минниханова с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил высокую роль главы Татарстана Рустама Минниханова в развитии дружбы и сотрудничества между народами. В телеграмме, отправленной по случаю дня рождения Минниханова, было выражено признание за его усилия в укреплении отношений между странами.





Напомним, что год назад Рустам Минниханов посетил Азербайджан, где вел переговоры и открыл совместный центр в экономической зоне «Аразская долина». Президент Алиев выразил уверенность в том, что совместные проекты между регионами будут продолжать успешно развиваться.Поздравления также направили президент Туркменистанаи председатель Народного совета. Рустам Минниханов поблагодарил за поздравления в коротком видео в своем телеграм-канале, пожелав всем добра и благополучия.