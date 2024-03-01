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Главы Азербайджана и Туркменистана поздравили Минниханова с днем рождения

Главы Азербайджана и Туркменистана поздравили Минниханова с днем рождения

РИА

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил высокую роль главы Татарстана Рустама Минниханова в развитии дружбы и сотрудничества между народами. В телеграмме, отправленной по случаю дня рождения Минниханова, было выражено признание за его усилия в укреплении отношений между странами.

Напомним, что год назад Рустам Минниханов посетил Азербайджан, где вел переговоры и открыл совместный центр в экономической зоне «Аразская долина». Президент Алиев выразил уверенность в том, что совместные проекты между регионами будут продолжать успешно развиваться.

Поздравления также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова. Рустам Минниханов поблагодарил за поздравления в коротком видео в своем телеграм-канале, пожелав всем добра и благополучия.

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