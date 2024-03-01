Главы Азербайджана и Туркменистана поздравили Минниханова с днем рождения
РИА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил высокую роль главы Татарстана Рустама Минниханова в развитии дружбы и сотрудничества между народами. В телеграмме, отправленной по случаю дня рождения Минниханова, было выражено признание за его усилия в укреплении отношений между странами.
Поздравления также направили президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова. Рустам Минниханов поблагодарил за поздравления в коротком видео в своем телеграм-канале, пожелав всем добра и благополучия.