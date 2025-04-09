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Главного врача Нижнекамской больницы Руслана Валеева доставили в суд

Сотрудники больницы утверждают, что с его прихо...

pixabay.com

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Главного врача Нижнекамской ЦРБ Руслана Валеева доставили в Советский суд Казани. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее СК возбудил уголовное дело, а в медучреждении прошли обыски. Задержание Валеева произошло 8 апреля.

Сотрудники больницы утверждают, что с его приходом начались серьёзные перебои с расходными материалами — из-за этого откладываются плановые операции. По словам персонала, такая ситуация уже привела к смерти двух пациентов, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Казани альфонс обманул женщин на 44 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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