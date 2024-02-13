Глава ЗАГСа РТ: «Неженатые мужчины живут меньше»

На брифинге в Казани начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина сообщила, что продолжительность жизни у холостяков из Татарстана оказывается меньше, чем у семейных мужчин, и что одинокие люди сталкиваются с различными стрессами.

В своем выступлении она отметила, что одинокие мужчины, живут меньше и страдают хроническими заболеваниями, а также подвержены стрессам. Она порекомендовала мужчинам, которые еще не вступили в брак, исправить ситуацию, чтобы жизнь стало более радостной, уютной и комфортной.

Ранее, в Казани за посредничество во взятках арестовали тренера команды КГЭУ по борьбе.