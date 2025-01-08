Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Глава Татарстана Минниханов призвал водителей быть аккуратными за рулем

Он рассказал, что в республике предсказываются ...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Рустам Минниханов, глава Татарстана, подчеркнул необходимость осторожности для водителей на дорогах. В своём телеграм-канале он акцентировал внимание на важности ответственного поведения за рулем в условиях ухудшающейся погоды.

Он рассказал, что в республике предсказываются неблагоприятные метеоусловия: дожди, мокрый снег, возможный гололед, метель и туман. Минниханов призвал автомобилистов заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, оставаясь внимательными и осторожными во время движения.

Ранее мы писали о том, что челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей. Для выяснения причин такого истощающего счета, местный житель обратился в управляющую компанию «Формула дома».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

2 часа назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков: что известно

Лонгриды

21 час назад

«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

как делают барьерную обработку

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Интересное в Казани

2 дня назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты

ремонт ванной панелями под ключ в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

Прокуратура в Татарстане проводит проверку ДТП, которое унесло 2 жизни

Новости Татарстана

день назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

Новости Казани

день назад

Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium
Новости Казани
2 дня назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Татарстана

43 минуты назад

Супруга погибшего бойца СВО из Татарстана смогла получить более 13 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

Глава Татарстана Минниханов призвал водителей быть аккуратными за рулем

Новости Казани

2 часа назад

Над Казанью был замечен самолет без опознавательных знаков

Новости Татарстана

2 часа назад

В Лениногорске охранники клуба избили многодетного отца
В Казани с 13 января откроются пункты сбора ело...
Новости Казани
23 часа назад

В Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки

Новости Татарстана

3 часа назад

Лосей заметили на дороге в Нижнекамске

Новости Казани

3 часа назад

2 малышки пострадали в ДТП в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей
Строительство дома зимой: почему именно сейчас ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!