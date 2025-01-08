Глава Татарстана Минниханов призвал водителей быть аккуратными за рулем

Рустам Минниханов, глава Татарстана, подчеркнул необходимость осторожности для водителей на дорогах. В своём телеграм-канале он акцентировал внимание на важности ответственного поведения за рулем в условиях ухудшающейся погоды.

Он рассказал, что в республике предсказываются неблагоприятные метеоусловия: дожди, мокрый снег, возможный гололед, метель и туман. Минниханов призвал автомобилистов заботиться о своей безопасности и безопасности окружающих, оставаясь внимательными и осторожными во время движения.

Ранее мы писали о том, что челнинец получил счет за «коммуналку» на 87 000 рублей. Для выяснения причин такого истощающего счета, местный житель обратился в управляющую компанию «Формула дома».