Глава Минфина РФ пошутил, что скоро начнет говорить на татарском языке

Антон Силуанов, министр финансов России, на ежегодном совещании с Раисом РТ Рустамом Миннихановым отметил, что уже более 10 лет посещает столицу Татарстана для проведения совещаний, финансовых совещаний и скоро будет читать доклады на татарском языке. Данные приводит «БИЗНЕС Online».

Министр похвалил главу региона за то, что в Татарстане одна из лучших бюджетных ситуаций и в республике отсутствует просроченная дебиторская задолженность. Во многих других регионах с этим наблюдаются проблемы.

Ранее мы писали о том что, в лагерях Татарстана отдохнут порядка 6 тысяч детей.