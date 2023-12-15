В лагерях Татарстана отдохнут порядка 6 тысяч детей

Порядка 6 000 детей проведут свои новогодние праздники в татарстанских лагерях. Кроме того, в лагерях каникулы проведут 91 ребенок из семей участников СВО. О данных сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что всего по региону будут работать 89 лагерей. Сейчас проводится этап сбора заявок по пришкольным лагерям.



Стоит отметить, что замминистра науки и образования Алсу Асадуллина заявила, что за 2023 год в пришкольных лагерях провели свое время 2,3 тысячи ребят из семей участников СВО. Зимой в лагерях хотят отдохнуть порядка 117 детей участников СВО.