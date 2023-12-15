Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В лагерях Татарстана отдохнут порядка 6 тысяч детей

В лагерях Татарстана отдохнут порядка 6 тысяч детей

minmol.tatarstan.ru

Подписаться в Telegram

Порядка 6 000 детей проведут свои новогодние праздники в татарстанских лагерях. Кроме того, в лагерях каникулы проведут 91 ребенок из семей участников СВО. О данных сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она отметила, что всего по региону будут работать 89 лагерей. Сейчас проводится этап сбора заявок по пришкольным лагерям.

Стоит отметить, что замминистра науки и образования Алсу Асадуллина заявила, что за 2023 год в пришкольных лагерях провели свое время 2,3 тысячи ребят из семей участников СВО. Зимой в лагерях хотят отдохнуть порядка 117 детей участников СВО.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

Из-за трех смертельных ДТП в Нижнекамске соберут комиссию по БДД

сколько стоит уничтожение тараканов

Новости Татарстана

день назад

На казанских сельхозярмарках раскупили более 200 тыс. яиц

Интересное в Казани

3 дня назад

ГК ТОЧНО заходит в Казань

установка балконного блока в Москве

Новости Татарстана

день назад

Главу МЧС РТ отстранили от должности

Новости Татарстана

22 часа назад

Актер Копейкин высказался о продолжении сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Госстройнадзор отстранил подрядчиков проекта «Наш двор»

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане УФАС проверит производителей яиц
Лонгриды
3 дня назад

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

3 млн рублей и корона «Мисс Офис»: как жительница Казани стала лучшей в России

Новости Татарстана

14 минут назад

Дебетовые карты с начислением процентов на остаток: максимизация прибыли от своих средств

Новости Татарстана

59 минут назад

В Казани завершено исследование участка под новый парк аттракционов

Новости Татарстана

час назад

В Нижнекамске был назначен новый руководитель следственного комитета

Новости Татарстана

14 часов назад

Татарстанец стал серебряным призером на турнире по греко-римской борьбе
«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани
Лонгриды
4 дня назад

«Пьяные гости, дети-матершинники и встреча в трусах»: чем может обернуться вызов Деда Мороза на дом в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Новости Татарстана

16 часов назад

Стало известно, что сказал Марат на татарском языке после выступления пальто

Новости Татарстана

16 часов назад

В Челнах открыли главную новогоднюю елку
Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Женские секреты: девушки Казани раскрыли деликатные подробности своей жизни