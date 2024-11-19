Глава ГАИ Тукаевского района Татарстана Шамиль Ганиев ушел в отставку

Шамиль Ганиев, глава ГАИ Тукаевского района, ушел с должности. По информации издания Сhelny-biz.ru. 19 ноября мужчину проводили. Временно и. о. – Рузаль Шарафиев.

Ганиев работал в Министерстве внутренних дел с 1994-го года, а в Государственной автомобильной инспекции – с 2000-го. Возглавлял ГИБДД района с 2012-го. Сотрудники полиции рассказали, что под руководством Ганиева в Тукаевском районе для безопасного движения на дорогах было сделано освещение, отремонтированы проезжие части, оборудованы переходы для пешеходов и т.д..

Сведения о том, что Ганиев может уйти из ГАИ, появились еще летом 2024 года.

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