Власти хотят создать центр компетенций татарской кухни

В РТ специалисты думают над проектом центра, который посвящен татарской кухне. Об этом изданию «Татар-информу» рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Специалист сообщил, что в центре планируют готовить людей для работы в ресторанной сфере и создавать новые блюда. Так, гастрономия в регионе начнет расширяться и развиваться.

Известно, что власти хотят сделать региональную столицу Республики Татарстан гастрономическим центром не только в Российской Федерации, но и во всем мире.

Ранее мы писали о том, что артист Григорий Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей. Об этом рассказали свидетели. Перед входом в здание была огромная очередь из фанатов, которые прибыли на "Татнефть Арену, чтобы насладиться выступлением своего любимого артиста.