Власти хотят создать центр компетенций татарской кухни
Pannet/Википедия
В РТ специалисты думают над проектом центра, который посвящен татарской кухне. Об этом изданию «Татар-информу» рассказал председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.
Специалист сообщил, что в центре планируют готовить людей для работы в ресторанной сфере и создавать новые блюда. Так, гастрономия в регионе начнет расширяться и развиваться.
Известно, что власти хотят сделать региональную столицу Республики Татарстан гастрономическим центром не только в Российской Федерации, но и во всем мире.
Ранее мы писали о том, что артист Григорий Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей. Об этом рассказали свидетели. Перед входом в здание была огромная очередь из фанатов, которые прибыли на "Татнефть Арену, чтобы насладиться выступлением своего любимого артиста.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец