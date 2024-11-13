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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов покидает пост

В период с 2013 года по 2019 года Тимур являлся...

pixabay

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Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов уходит с должности, пишет издание KazanFirst.

Известно, что он начал работать в 2002 году на посту коммерческого директора «Остина». После этого трудился в некоторых организациях Буинска, Заинска и Дрожжановского района. В последней специалист устроился чиновником. Сперва первым замом руководителя исполнительного комитета Дрожжановского района, а затем стал его главой.

В период с 2013 года по 2019 года Тимур являлся уполномоченным при раисе РТ по защите прав бизнесменов. Кроме того, он был и.о. главы исполнительного комитета Альметьевского района. Позже там же стал руководить мэрией. В сентябре 2019 года специалист стал главой Альметьевского района.

Ранее мы писали о том, что на строительство метро в Казани планируют вложить более 985 миллионов рублей.

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