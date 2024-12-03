Гидрометцентр рассказал о причинах аномального декабрьского тепла в Татарстане

В Татарстане в декабре установилась аномально тёплая погода, которая обусловлена влиянием атлантического циклона. Этот циклон движется по северным широтам, препятствуя проникновению холодных воздушных масс.

По информации, предоставленной Гидрометцентром Республики Татарстан, перемещение атмосферных фронтов иногда приводит к выпадению осадков смешанного типа, но в небольших количествах. В то же время температура воздуха значительно выше средних значений для этого сезона.

В минувшие выходные в Татарстане было значительно теплее, чем обычно. Средние температуры превысили норму на 7–8 градусов. Ранее метеорологи прогнозировали, что на этой неделе температура может опуститься до -13 градусов.

Ранее стало известно, что на территории Татарстана будет -13 градусов на первой неделе декабря.