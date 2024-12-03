В Татарстане на первой неделе зимы ожидаются морозы до -13 градусов

В Татарстане в течение недели ожидается постепенное снижение температуры.

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 3 по 4 декабря регион окажется в зоне относительно тёплого воздуха.

Во вторник, 3 декабря, возможен небольшой мокрый снег и мелкий дождь. Ночью и утром в некоторых местах может наблюдаться туман, а днём осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов.

В четверг, 4 декабря, также возможен небольшой снег и дождь со снегом. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, а днём прогнозируется от +2 до -2 градусов. К концу недели на погоду Татарстана начнёт оказывать влияние антициклон.

В пятницу, 5 декабря, температура в течение дня составит от 0 до -5 градусов. На дорогах ожидается гололёд.

В выходные, 6 и 7 декабря, вероятность осадков будет невелика. Ночные и утренние часы будут сопровождаться температурой от -6 до -11 градусов, а в восточной части республики при прояснении возможно даже понижение до -13 градусов. Днём температура составит от -3 до -8 градусов.