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Футболист Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах в Казани

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Футболист «Краснодара» Фёдор Смолов обратился с просьбой о помощи в поисках украденных часов. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам спортсмена, 10 ноября в Казани у него украли часы. Он просит сообщить полезную информацию, если кто-то в курсе о пропаже. Футболист предлагает вознаграждение за информацию.

Напомним, что 10 ноября его команда сыграла вничью с «Рубином» в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги. После игры защитник «быков» Джованни Гонсалес рассказал, что с вещами одного из его партнёров по команде произошла «непредвиденная ситуация». Позже выяснилось, что у Смолова пропали дорогие часы.

По информации источника РИА Новости, в полицию Казани не поступало заявления от футболиста.

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