Филатов жестко раскритиковал «Ак Барс» после поражения от «Сочи»

Бывший нападающий ЦСКА Никита Филатов крайне негативно высказался о казанском «Ак Барсе» после поражения от «Сочи».

За шесть игр подопечные Билялетдинова забили 5 голов.

Филатов считает, что «Ак Барс», имея высокий бюджет и множество талантливых игроков, не соответствует реальным ожиданиям от команды. И спортсмен не считает такую игру – кубковым хоккеем.

«Да это блевотина, а не хоккей», — заявил Филатов.

16 января, «Ак Барс» проиграл «Сочи» со счетом 1:3. Сейчас казанская команда находится на седьмом месте турнирной таблицы, имея на счету 60 очков. Следующий матч команды состоится 18 января в Казани с ХК «Лада» из Тольятти.

Ранее, нападающий казанского клуба «Ак Барс» Дмитрий Яшкин успешно завершил процесс восстановления после травмы.