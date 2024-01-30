Фанаты массово поддержали Валиеву после дисквалификации

Со вчерашнего вечера под последним постом в телеграм-канале фигуристки Камилы Валиевой собралось более 32 тысяч комментариев.



Большинство из них выражают поддержку дисквалифицированной спортсменке. Стоит отметить, что фигуристку поддержали как среди российские фанаты, так и поклонники из Западных стран. Многие не согласны с решениями о наказании и критикуют США как главного бенефициара произошедшего. Очень мало болельщиков высказались в поддержку решений суда.



Валиева была дисквалифицирована на четыре года из-за положительной допинг-пробы на Олимпиаде-2022, начиная с конца декабря 2021 года. Она также была лишена золота чемпионата Европы. Российскую команду лишили золота на ОИ-2022 — несмотря на все нормы, баллы были пересчитаны и РФ была признана обладательницей бронзовой медали, хотя должен был быть наказан только уличенный в допинге спортсмен.Ранее, Михалков назвал сериал «Слово пацана» полезным для молодежи.