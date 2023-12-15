Факты коррупции были выявлены в образовательных учреждениях Нижнекамска

В образовательных учреждениях Нижнекамска были выявлены факты коррупции. Нарушения зафиксировали в ходе проверок. Данные приводит пресс-служба руководства города.

К основным фактам нарушение отнесли – незаконные премиальные выплаты, отпускные начисления, оказание платных услуг и нецелевая реализация внебюджетных средств.

Все нарушители были привлечены к ответственности.

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