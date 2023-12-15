В Казани упала средняя стоимость проезда на такси

В Казани впервые за 10 месяцев упала средняя стоимость проезда на такси. С февраля месяца 2023 года цена на такси только росла.

Отметим, что в октябре за 1 км пути стоимость составляла – 29,44 рубля, а в ноябре 29,17 рублей. Таким образом, стоимость снизилась на 0,27 рублей. Сообщает «Реальное время».

В годовом диапазоне средняя стоимость услуг такси выросла более чем на 30%.

Напомним, накануне в Татарстане было задержано более 20 пьяных водителей.