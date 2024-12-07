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Елки в Татарстане можно купить в среднем от 550 рублей. Где?

Тонна хвойных лапок стоит 6500 рублей

Екатерина Елисеева

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В Министерстве лесного хозяйства РТ рассказали о ценах на новогодние деревья в лесхозах региона.

Как сказал глава ведомства Равиль Кузюров, живая елка высотой до метра стоит приблизительно 550 рублей, а сосна — 500 рублей, пишет портал «Вести Татарстан».

Выяснилось, что 2-метровую ель можно купить за 650 рублей, а 3-метровую — за 1300 рублей. Сосны от 2 до 3 метров получится приобрести за 1100 рублей, а от 3 до 4 метров — от 1700 рублей. За дерево выше 5 метров нужно будет отдать 5000 рублей. Кроме того, тонна хвойных лапок стоит 6500 рублей.

В министерстве отметили, что эти цены действуют лишь в лесхозах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном сайте правовой информации.

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