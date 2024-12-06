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В Татарстане выделят 25,7 млрд рублей на поддержку в покупке жилья в 2025 году

Общий объём финансирования программы составляет...

pro город

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В Татарстане утвердили программу государственной поддержки граждан в сфере обеспечения жильём на 2025 год. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Общий объём финансирования программы составляет 25,7 миллиарда рублей. Из них 25 миллиардов будут направлены на реализацию мероприятий по обеспечению граждан жильём в рамках социальной ипотеки, а также для тех, кто хочет приобрести жильё через Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан.

В рамках программы планируется построить 161,7 тысячи квадратных метров жилья.

Для оказания государственной поддержки при оплате первоначального и текущих взносов за приобретаемое жильё при рождении или усыновлении каждого ребёнка будет выделено 700 миллионов рублей.

Финансирование программы будет осуществляться за счёт платежей организаций (10,9 миллиарда рублей), средств Государственного жилищного фонда Республики Татарстан (около 14,1 миллиарда рублей) и бюджета республики (700 миллионов рублей).

Контроль за реализацией программы будет осуществлять Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

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