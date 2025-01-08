Елабужская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП

Предварительно, 7 января примерно в 21:40 на 2 км трассы М7-Волга, ведущей в Ижевск, водитель Hyundai Solaris потерял контроль над машиной. Как итог, его транспорт выехал на встречку и столкнулся с грузовиком, после чего легковушка оказалась в кювете.

Дорожное происшествие унесло жизни как водителя, так и пассажира легкового автомобиля.

Прокуратура Елабуги осуществляет контроль за раскрытием всех деталей происшествия и проводит проверку в рамках уголовного дела.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой.

По словам заявителей, с ноября прошлого года им не выплачивают заработную плату, а сроки перевода денег постоянно сдвигаются.