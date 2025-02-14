Экс-глава Татфондбанка Мусин не смог обжаловать приговор в суде Татарстана

Верховный суд Татарстана перенес рассмотрение апелляции на приговор Роберту Мусину на 11 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда изданию KazanFirst.

Речь идет о деле, по которому бывшего председателя правления «Татфондбанка» осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Напомним, что в 2017 году банк лишился лицензии из-за низкого качества активов. Позже Мусина обвинили в мошенничестве, и процесс длился несколько лет. Осенью 2021 года его приговорили к 12 годам лишения свободы.

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